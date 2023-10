Domani l'ultimo saluto alla signora Valeria, per anni commerciante a Cuneo

Si è spenta all'età di 95 anni la signora Valeria Iolanda Di Dio, vedova Dal Sasso.

La donna aveva gestito l'allora Bar Eden - attuale bar Elio - in corso Vittorio Emanuele II a Cuneo, così come una rivendita di pane in corso Nizza.

La signora Valeria lascia il figlio Renato con Claudia, la nipotina Aurora e i parenti tutti.

Proprio il figlio ha condiviso un messaggio di profondo amore per la madre. attraverso un post su Facebook: "Mi hai insegnato tutto e hai sempre lottato come un leone. Forte, sicura e caparbia.

Tutti hanno saputo amarti per il tuo carattere solare, generoso ed altruista.

Sei riuscita a vedermi crescere, cadere, rialzarmi... hai avuto la gioia di vedermi sposare ed il privilegio di contraccambiare l'amore anche verso la tua amata nipotina Aurora per la quale hai avuto sempre (anche alla fine) un sorriso ed una complicità da vera nonna. Hai sempre avuto paura di lasciarmi troppo presto ma ora hai ceduto al richiamo di papà che per 40 anni ti ha atteso a fianco a lui".

Domani 26 ottobre l'ultimo saluto, nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo, alle 14.30. Da qui Valeria proseguirà per la chiesa parrocchiale di Perdioni, dove ci sarà una cerimonia alle 16.30 e la tumulazione nel cimitero locale. Stasera alle 18 la recita del Rosario presso la cappella della Residenza per anziani di Cervasca, in via Asilo 4, dove la donna viveva.