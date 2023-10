L'Odp Paesaggio critico sull'Asti-Cuneo: "Completata nel modo peggiore, creerà diversi problemi"

L'Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero torna a far sentire la sua voce critica sulle scelte che porteranno alla realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo, non risparmiando giudizi negativi sul piano regolatere e sulle cosiddette "opere complementari".

"È ormai di chiara evidenza che le indicazioni del pano regolatore vigente in materia di viabilità, riferite non solo all’attraversamento del fiume, ma anche alle connessioni- con tutte le direttrici esterne, risultano non più adeguate ed attuali, poiché risalgono ad almeno 15 anni addietro, con la A33 prevista in galleria sotto il Tanaro. Ad oggi scrive in una nota - si deve prendere atto che l’A33 incorporerà la superstrada albese e che la città dovrà trovare soluzioni alternative a suo esclusivo servizio, e peggio, come pare ormai acclarato nei riguardi delle cosiddette 'opere complementari', a sue proprie cura e spese. Il collegamento attuale, tra il Centro cittadino di Alba e l’oltre Tanaro, mediante il ponte storico e la rotatoria del Rondò, che, fino a tempi non lontani, risultava fluido ed efficiente, è entrato in crisi quando è diventato insufficiente per i volumi di traffico a cui è stato progressivamente sottoposto".

La disamina prosegue: "Questa congestione dipende solo in parte dall’aumento dei residenti e delle attività presenti a Mussotto: la più parte del traffico veicolare è costituito da mezzi privati in transito sulle molteplici direttrici viarie che tagliano il territorio della frazione, diretti al o provenienti dal centro urbanizzato, mentre la causa prima dei rallentamenti è la strozzatura costituita dal ponte Albertino, tuttora dimensionato come in origine: due corsie in/out, sede ferroviaria e marciapiedi insufficienti".

Ma c'è un'altra questione insormontabile, secondo il sodalizio: "Ulteriore ostacolo è la rotatoria detta Rondò, sempre pesantemente impegnata da veicoli in ogni direzione, con l’aggravante del passaggio a livello ferroviario, contiguo e chiuso con ravvicinata frequenza. Alla luce di tutte queste nuove situazioni, il terzo ponte (nella realtà un viadotto di mt.1600) proposto dalla giunta comunale, in assenza della diretta connessione al traffico esterno in direzione nord/sud mediante la tangenziale est, è non solo sostanzialmente inutile, ma decisamente peggiorativo per la viabilità del nucleo centrale urbano - in particolare sulla circonvallazione: corsi Bixio e Coppino, piazze Michele Ferrero e Garibaldi - con conseguenze negative dovute anche all’assenza di parcheggi di testata".

La parte finale della nota è dedicata alla tangenziale est: "Purtroppo anche la tangenziale est, ossia il collegamento del terzo ponte con il settore sud dell’area urbanizzata in corso Cortemilia/rotatoria Strada Sottoripa (per una lunghezza totale da viale Cherasca di circa 2600 mt. con 6 rotatorie stradali), è un’opera praticamente irrealizzabile: sarebbe lunga e tortuosa, intasata da percorrenza locale, compressa in siti già edificati e fortemente compromessi, di esecuzione condizionata da situazioni idro-geologiche ad alto rischio. E, per di più, non finanziata".

L'Osservatorio boccia tutte le soluzioni alternative ventilate e chiede "una accurata e completa analisi trasportistica, a supporto di un approfondito e documentato studio, in primo luogo sulla mobilità urbana, ma soprattutto sulla mobilità dell’intero territorio: approfondimento essenziale vista la ormai conclamata e naturale connessione della città di Alba con la vasta area territoriale ed ambientale delle colline delle Langhe e del Roero, città di Bra compresa".