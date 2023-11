Nascite in Granda: duecento comuni non superano la media UE

L’"inverno demografico” morde in provincia di Cuneo, come, del resto, in tutta Italia. Le stime prevedono un ridimensionamento della popolazione nello stivale dai 60 milioni attuali ai 48 milioni nel 2080.

Non è una novità. Siamo, come nazione, fanalino di coda in Europa per crescita demografica mentre, nei singoli territori, si calcola un 90% di comuni italiani in cui il tasso di natalità è sotto la media UE, che nel biennio 2020-2021è di 9,1 nascite ogni mille abitanti.

Il 2020, in particolare, è stato l’anno che ha segnato il superamento (in negativo) della soglia psicologica delle sette nascite sul migliaio di residenti come media nazionale. In Italia la quota si è fermata a 6,8, mentre a non fermarsi è la denatalità, un busillis che in Italia è più marcato che altrove.

Sorvolando sulle innumerevoli cause di questo corto circuito, si può comunque definire la temperatura dell’"inverno demografico” dei singoli comuni, così come si può stabilire che in provincia di Cuneo faccia più “freddo” rispetto alla media italica.

La media della Granda è di 6,2 nascite ogni 1.000 abitanti, ma in generale sono 200 (su 247) ad avere un dato più basso rispetto alla media dei paesi UE.

Inoltre, avendo un numero significativo di piccoli centri, in provincia di Cuneo sono 33 i comuni dove si è registrato uno “zero" che vuol dire “nessuna nascita”.

Si alza, invece, rispetto al dato italiano, il numero di comuni dove si supera quel 9,1 europeo. Sono il 19% dei centri, contro il 10% in tutta Italia.

Il comune con il più alto tasso di natalità è Macra (42,11 abitanti ogni mille abitanti), seguito da Briga Alta (24,10), Ostana (22,99), Albaretto della Torre (17,17), Castelmagno (16,95), Ruffia (16,83), Torre Mondovì (16,33), Barolo (16,16), Roddino (14,42) e Tarantasca (13,43).

Questa la lista dei dieci comuni con il maggior incremento demografico.

Guardando invece i maggiori centri della nostra provincia, nessuna tra le “sette sorelle” si avvicina alla media UE.

La città con il più alto numero di nascite rispetto agli abitanti è Mondovì (8,98). Segue Bra (7,78), Fossano (7,76) e Savigliano (7,24). Queste hanno registrato un tasso di natalità superiore alla media nazionale.