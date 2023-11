Emergenza maltempo in Toscana: partita in aiuto la colonna mobile dei Vigili del Fuoco della Granda

Pioggia incessante e inondazioni stanno flagellando la Toscana dalla giornata di ieri, giovedì 2 novembre.

Le criticità maggiori si registrano nelle zone di Firenze, Prato e Pistoia. Nella serata di ieri dalla Granda è partita la colonna mobile dei Vigili del Fuoco, con quattro uomini e due automezzi, per dare supporto ai colleghi che sono impegnati nell'emergenza.

"Ho firmato lo stato di emergenza a livello regionale - fa sapere tramite i suoi canali social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana - "Siamo in contatto con il Governo, la situazione è davvero molto grave. I fiumi sono tracimati colpendo tutta la zona tra Prato, Firenze, Pistoia".

Il bilancio provvisorio fa registrare, purtroppo, due vittime a causa delle inondazioni. Alle 7.45 di questa mattina, come spiegano dalla Regione Toscana, si è tenuta una nuova riunione dell'unità di crisi per la gestione dell'emergenza: oltre mille gli interventi a Campi Bisenzio e nei paesi tra la provincia di Pisa e quella di Livorno.

Oltre 40mila le utenze rimaste senza corrente, i tecnici sono al lavoro per il ripristino, anche con gruppi elettrogeni. Risolti invece i risolti problemi di accesso all’ospedale Pontedera, in via di risoluzione quelli al nosocomio di Borgo San Lorenzo e al pronto soccorso di Prato.

Anche se il maltempo al momento continua a non dare tregua.