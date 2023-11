A Chiusa di Pesio arriva la “Giornata Mondiale del gioco in biblioteca”

Chiusa di Pesio – Nella biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio torna lì "International Games Day @ Your Library” ovvero la giornata mondiale del gioco in biblioteca con un appuntamento venerdì 10 novembre alle ore 21. L’iniziativa è promossa in tutto il mondo e il mese di novembre vede le biblioteche italiane protagoniste.



La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione ludica “White Rabbit” che metterà a disposizione i suoi giochi e i suoi esperti per far passare a tutti una serata in allegria. In biblioteca sono presenti 30 giochi in scatola che possono essere presi in prestito. La serata è aperta a tutti e tutte, di tutte le età, per i più piccoli è richiesta la presenza di un adulto. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0171-735514.