Domani a Saluzzo si celebra il IV Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Domani 4 novembre è Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate ed è il 105° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

La giornata inizierà alle 10.30 con il ritrovo in piazza Vittorio Veneto, piazzale della stazione.

Il cerimoniale prevede l’alzabandiera con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre. In occasione di questa festa nazionale l’Amministrazione comunale invita tutti i saluzzesi a partecipare e ad esporre il Tricolore sui balconi e dalle finestre.

"Approfittiamo di questa ricorrenza civile – dice il sindaco Mauro Calderoni - per mettere in evidenza l'importanza e la ricchezza di una comunità nazionale unita e solidale. Come molti altri più titolati di me, ripeto da tempo che dalle crisi si esce solamente insieme. Abbiamo cercato di farlo con la pandemia. Subito dopo è tornata la guerra, prima nel cuore d'Europa, in Ucraina, e ora alle porte del Vecchio continente, fra Israele e Gaza.

Anche per queste crisi internazionali dobbiamo trovare delle risposte corali e unitarie, come Ue e come Nazioni unite. Serve confronto, ascolto, disponibilità e tanta buona politica. Noi da Saluzzo ci impegniamo ogni giorno, in Comune come in tutto il tessuto sociale della città e delle Terre del Monviso".