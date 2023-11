A Marene gli alunni delle medie portano in scena "I Promessi Sposi"

Sabato 18 novembre, un gruppo di ragazzi delle scuole medie metterà in scena “I promessi sposi” presso l’Audirorium San Giuseppe a Marene. In mattinata alle 11,30 assisteranno allo spettacolo i ragazzi delle medie che potranno così conoscere il percorso fatto dai loro coetanei, mentre in serata, alle 21 lo spettacolo sarà aperto a tutti.

Il laboratorio di teatro che ha portato alla realizzazione dello spettacolo è stato proposto e offerto dall’Associazione “La Baracca dei Birbanti” agli alunni delle scuole medie.

"L’idea - spiegano i curatori - è nata per l’esigenza di un’attività ludica e aggregativa per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che sono solitamente più difficili da raggiungere e per i quali non erano state pensate attività dedicate. Il laboratorio teatrale ci è sembrato un buon modo per spingere i ragazzi a mettersi in gioco, esprimere le proprie emozioni, fare gruppo. Il teatro è uno sguardo profondo sulle emozioni, un gioco autentico con se stessi, un’occasione per conoscere altri e un incessante lavoro di squadra. Chi fa teatro impara l’autoironia, acquisisce maggiore sicurezza di sé, affina il gusto per poesia e letteratura, conosce le proprie emozioni, potenzia l’autostima e impara il valore del gruppo. Si gioca per imparare a mettersi in gioco e raggiungere importanti obiettivi. Abbiamo proposto, la scorsa primavera alcuni incontri, guidati da Giuseppe Porcu di “Fuma che ‘Nduma”e visto il successo abbiamo deciso di proseguire il percorso questa volta pensando ad uno spettacolo finale, grazie al quale, i ragazzi potessero presentare ai loro coetanei il loro lavoro."

Gli incontri, tenuti da Giuseppe Porcu, sono partiti a settembre con cadenza settimanale; come volontari operano i cinque componenti del direttivo dell’associazione.

"Ci piacerebbe - concludono gli organizzatori - poter riproporre ogni anno un laboratorio teatrale e confidiamo nel fatto che altri ragazzi dopo aver assistito allo spettacolo dei loro compagni si interessino a questa attività, vincendo la timidezza e provando a mettersi in gioco. Ringraziamo la scuola di Marene che permetterà ai ragazzi di assistere allo spettacolo in orario scolastico, il che darà la possibilità a tutti di venire a conoscenza in modo diretto, del laboratorio teatrale. Invitiamo tutti gli interessati ad assistere allo spettacolo serale."