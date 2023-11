A Dronero due importanti incontri con la Banda San Luigi, alla scoperta della musica

A Dronero, la Banda San Luigi propone per il mese di novembre due importanti incontri alla scoperta della musica, insieme al M° Luca Cerelli ed a Gabriele Ferrero.

Nata come Banda dell'oratorio parrocchiale San Luigi Gonzaga di Dronero, fu fondata negli anni 20 del 900, per poi sciogliersi con la guerra nel 1942. Rinata nel 1990, per opera di giovani droneresi guidati da Giuseppe Mauro, la Banda ha poi ripreso le attività.

Nel 2019 alla sua guida è subentrato il M° Luca Cerelli, appassionato studioso ed esperto musicista, nonché professore all’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero. Le attività si sono ampliate, affiancando ai consueti servizi civili e religiosi l'attività concertistica, con repertorio originale per banda

Appuntamento martedì 21 novembre, alle ore 21, con “Dietro le note: la storia di due brani” e martedì 28 novembre, sempre alle ore 21, con invece “Viaggio nella musica tradizionale dell’Arco Alpino”.

Ad ingresso libero, gli incontri si terranno nella Sala Don Mattio, presso l’oratorio di Dronero. Per informazioni: 347.9360357.