Saluzzo, favole, fiabe e filastrocche per tutti

Favole, fiabe e filastrocche, costituiscono il primo approccio alla letteratura.

E, sono il mezzo più efficace mezzo per insegnare ai bambini i sentimenti e le emozioni, per trasmettere valori e per sviluppare il linguaggio e le abilità cognitive. Favole, fiabe e filastrocche, saranno al centro dell’incontro a cura di Loredana Cella che avrà luogo mercoledi' 8 novembre alle 17, presso lo Spazio culturale piemontese in corso Roma 4 Saluzzo.

Seguirà una merenda salutare e bio offerta dallo Spazio culturale piemontese. Per facilitare l'organizzazione è gradita la prenotazione: info@spazioculturalepiemontese.it.

“Genitori e nonni vi aspettiamo con i vostri piccoli, per immergerci con loro nel meraviglioso mondo della fantasia, per far volare la nostra immaginazione e andare incontro ai sogni”. Informazioni al numero tel. 330. 204153.