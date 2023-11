Al via a Fossano la seconda edizione di "Uno scontrino per la scuola"

Lunedi 6 novembre presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano è stata presentata l'edizione 2023/24 di "Uno scontrino per la Scuola", il concorso a premi dedicato ai plessi scolastici fossanesi, in cui si vincono buoni acquisto di materiale scolastico quanti più scontrini relativi agli acquisti nei negozi fossanesi vengano raccolti da ogni istituto.

Nel 2022 la Ascom locale, grazie all'impegno del presidente Giancarlo Fruttero, aveva lanciato sperimentalmente la corsa alla raccolta; esperimento riuscito con numeri importanti: oltre cinquantamila scontrini raccolti e seicentomila euro di acquisti.

Il successo della prima edizione ha portato l'Associazione dei Commercianti a proporre il concorso anche per l'anno scolastico appena iniziato.

La conferenza di presentazione della seconda edizione è stata introdotta dal sindaco Dario Tallone, il quale si è complimentato con Ascom per la proposta della nuova "sfida" tra le scuole, oltre a ringraziare gli importanti sponsor che forniscono le risorse per i premi, a partire dalla Cassa di Risparmio di Fossano.

Giancarlo Fruttero ha "dato i numeri" dell'edizione conclusa nella primavera 2023 e ha sottolineato come l'idea ha portato alla creazione dal nulla di un circolo virtuoso che è utile a tutti: i commercianti locali, le famiglie, le scuole e la cittadinanza in generale: "So che con i soldi vinti gli istituti hanno portato avanti acquisti e progetti importanti. Gli sponsor che anche quest'anno ci sostengono sono fondamentali nella programmazione del concorso, a partire dalla CRF e dalla Camera di Commercio di Cuneo. Anche quest'anno metteranno a disposizione una somma di ben ottomila euro totali. Nella partenza del concorso di due giorni fa, ovviamente i bar la fanno da padroni sul numero di scontrini, ma sono presenti anche punti vendita che trattano articoli dai prezzi molto più importanti. La trasversalità della partecipazione ha pagato, in un progetto che esiste in Italia, ma mi risulta il primo in Granda e presumibilmente anche in Piemonte. I plessi che si contenderanno i premi saranno sedici e ad aprile, prima del denso mese di maggio, verranno decretati i vincitori con buoni da duecento a milleduecento euro. Anche quest'anno ci sarà un super-premio per la scuola che cuberà il totale di spesa più alto."

L'assessore Donatella Rattalino, che ha la delega all'istruzione, ha manifestato il suo piacere nel vedere tanta gente alla presentazione della nuova edizione: "Si tratta di una carta vincente per le scuole, di un importante ritorno economico per il commercio e di un dato importante per l'educazione familiare. La sfida del 2022 è stata positiva. Devo ovviamente ringraziare le figure dei vari dirigenti senza le quali non si sarebbe fatto nulla. Mi auguro che si tratti del secondo anno di molti a venire e sottolineo la novità della partecipazione, come punti vendita accreditati, anche delle farmacie comunali afferenti alla azienda multiservizi comunale!"

Ha raccontato come sono stati spesi i soldi vinti, la direttirce scolastica della scuola prima classificata nella prima edizione, Suor Emanuela: "Intanto siamo partiti per la sfida senza sapere come sarebbe finita e alla fine abbiamo davvero vinto! Le preziose risorse ottenute sono andate a coprire parte della spesa per l'acquisto di attrezzatura digitale, di libri e di palloni. Un concorso del genere sviluppa l'appartenenza alla comunità e al territorio; è una competizione sana che stimola la riflessione sulla legalità."

Antonio Miglio, presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, ha ringraziato Comune e Ascom per la collaborazione a nome di tutti gli sponsor presenti, complimentandosi con Giancarlo Fruttero: "Fondazione CRF ha il 77% delle azioni di CRF e parte del fatturato della banca viene girato proprio alla fondazione che redistribuisce le risorse sul territorio. Usarle in questo modo è un piacere."

La Presidente del Consiglio Comunale, nonché consigliera provinciale, Simona Giaccardi ha sottolineato come un concorso del genere riporti agli acquisti nei negozi di vicinato, contrastando la spinta all'online: "Una cosa importante in questo periodo di difficoltà! Come suggeritomi, proverò a proporre al Presidente della Provincia Luca Robaldo di mediare il concorso anche nella altre città."