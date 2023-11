"Il danno e la cura" di Daniele Giovanni Papi vince Esperienze in giallo 2023

Per la proprietà della scrittura, il passo narrativo, l’attenzione all’umanità dei personaggi, la giuria di Esperienze in giallo ha scelto di premiare il racconto “Il danno e la cura”. Il 26° segnalibro d’oro del concorso letterario fossanese dedicato a racconti inediti di trama gialla o noir se lo è aggiudicato il milanese Daniele Giovanni Papi, che è stato definito un serial winner, dopo essersi guadagnato il primo posto anche nelle edizioni del 2020 e del 2021.

È stata la giuria composta da Alberto Sinigaglia, Cristina Bragaglia, Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Walter Lamberti, Beppe Mariano, Maurizio Matrone, Gianni Menardi e Roberto Riccardi a decretare il vincitore tra i 4 racconti finalisti e a consegnargli il segnalibro d’oro nella cerimonia di sabato 11 novembre . “Il danno e la cura” è stato pubblicato nel volume “la banda del giallo” insieme agli altri 3 segnalibri d’argento, finalisti dell’edizione 2023 del concorso fossanese: L’ascensore di Giovanni Maria Pedrani; Bernie di Paolo Botti; L’anomala sequestri di Alberto Setzu. In appendice a “La banda del giallo” c’è “Arcangeli e pari opportunità”, vincitore del concorso Folle d’autore dedicato alla drammaturgia teatrale e indetto dall’associazione fossanese Corte dei Folli che da sempre collabora con Esperienze.

“Sono un ‘veterano’ di Esperienze e ho iniziato nell’anno triste, quello del Covid. Con la cerimonia online. Questa volta è forse la più vera, ma anche la più strana perché mi sono molto mascherato in quello che ho scritto: l’ho fatto per la prima volta in prima persona, ho tolto il mio narratore onnisciente che mi aveva accompagnato nei racconti precedenti e ho scritto da donna, cosa che naturalmente non mi viene facile per nulla – racconta il Daniele Giovanni Papi -. Ho scelto di partecipare a Esperienze in giallo anzitutto perché mi sembra un premio serissimo; perché usa come criterio per la scelta l’anonimato, mi piace che non si taglino e non si propongano solo estratti del racconto e poi c’è anche un po’ di legame con il mio passato: ho fatto parte del mio servizio militare proprio a Fossano nella scuola allievi carabinieri che ora non c’è più”.

Soddisfazione a termine della cerimonia anche per il presidente dell’associazione Esperienze, Enrico Serafini: “Quest’anno sono arrivati 200 racconti, 196 dei quali rispondevano ai criteri previsti dal nostro bando. Sono stati letti e riletti dalla nostra prima giuria di instancabili lettori fossanesi. La rosa si è ridotta a quattro, poi valutata dalla giuria finale. Il nostro è uno dei concorsi più longevi dedicati al genere giallo in tutta Italia ed è proprio in tutta Italia che siamo conosciuti e che siamo apprezzati. Lo dico con orgoglio e consapevolezza per tutti i feedback che riceviamo da chi ha partecipato e vinto e che elenca la sua partecipazione a Esperienze anche quando arriva a pubblicare per case editrici blasonate. Ovviamente tutto questo è possibile grazie al lavoro di tutta la squadra di Esperienze, che ringrazio, e agli sponsor che non ci fanno mai mancare il loro appoggio. Quindi grazie a città di Fossano, Regione Piemonte, Fondazione Crf, Fondazione Crt, Fondazione Crc e La Fedeltà”.

La cerimonia di premiazione è stata anche occasione per consegnare il volume “Gialli di classe”, che riunisce i 18 racconti scritti da 365 alunni delle scuole primarie del Fossanese coinvolti da Esperienze nell’omonimo progetto, durato un intero anno scolastico e volto a diffondere l’amore per la lettura e la scrittura.