Per "Eccellenze del Piemonte in vetrina" a Mondovì la cena di docenti e studenti dello chef Jerome Migotto

Fino a fine novembre tornano sul territorio piemontese gli eventi di “Eccellenze del Piemonte in vetrina” con un nuovo format e un ricco calendario di esperienze gourmet e cene tematiche, pensate per conquistare appassionati di cucina e buongustai.

Un progetto ideato da Visit Piemonte con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, promosso da Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con le ATL Alexala, ATL del Cuneese, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ATL Terre dell'Alto Piemonte - Biella, Novara, Valsesia e Vercelli - e ATL Turismo Torino e Provincia e, novità dell’edizione 2023, in partnership con gli Istituti alberghieri piemontesi.

Ospitata a Mondovì dall’I.I.S. “Giolitti-Bellisario” di piazza IV Novembre 6 martedì 21 novembre si terrà "La cena di Mondovì", che vedrà all’opera con gli studenti e i docenti lo chef Jerome Migotto del Ristorante Le Piemontesine di Igliano.

L’esordio è affidato alle abili mani e alla creatività del bartender Ionut Ionesco del Karma Bar di Limone Piemonte con i cocktails “Martini Sweet” rivisitato e “Fruit Punch” analcolico, accompagnati da canapé. Maître sarà Daniele Genovese, ex allievo dell’Istituto

Si parte con un antipasto super-classico reinterpretato, come il Vitello tonnato “a modo mio”, per proseguire con un altro piatto della tradizione piemontese, la pasta ripiena, declinata in ravioli di patate e mascarpone, spuma di Parmigiano e Tartufo Bianco d’Alba. Il secondo, altra pietra miliare della gastronomia subalpina, per l’occasione e in omaggio alle origini dello chef parlerà con accento d’Oltralpe, ed ecco un Pot-au-feu-bollito di tradizione francese e radici d’autunno. Misterioso il dessert, Pera Toulouse Lautrec, sicuramente una dedica al “petit homme” ma grande pittore parigino di fine ‘800 dalla vita bohémienne. Chiusura con mignardises-piccola pasticceria e ancora con un cocktail, rivisitazione del “Moscow Mule” solitamente a base di vodka, ginger beer e succo di lime. In abbinamento alle portate, una selezione di vini del territorio piemontese