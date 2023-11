Al S. Croce di Cuneo libri e giochi per bambini donati dal Rotary

Per i vertici dell’Azienda è presente il direttore sanitario Giuseppe Coletta : “ Vi ringrazio a nome della Direzione per questo gesto importante. E’ vostra tradizione essere inseriti nel territorio con presenza e attenzione alle diverse realtà. Oggi dimostrate ancora una volta vicinanza verso i piccoli pazienti che hanno bisogno di affetto. Ritrovare il momento ludico dà loro forza e speranza ”.

Il direttore della Pediatria Eleonora Tappi si dice emozionata per tanta generosità: “Facciamo il possibile per creare un po’ d normalità in queste giornate difficili, anche attraverso il progetto scuola in ospedale”.

Alla consegna dei giochi erano anche presenti i presidenti dei Club Saluzzo Luigi Fassino, Cuneo International Caudio Grossi, Alpi del Mare Giacomo Luigi Gaiotti, Mondovì Anna Breda. E poi i giovani del Rotaract: Matteo e Benedetta per Cuneo e Alice (Rotaract Monviso).