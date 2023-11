A Sampeyre i bimbi della Primaria e della scuola d'infanzia impegnati in "Scatole con la voce"

Il giorno 13 novembre 2023 al parco giochi di Sampeyre i bambini delle classi 1 e 2 della scuola primaria e gli alunni della scuola dell’infanzia di Sampeyre con i loro docenti sono stati piacevolmente accolti da Romina Panero per l’attività “Scatole con la voce”.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano realizzata nell’ambito del progetto Allin cultura per crescere grazie al contributo della Compagnia San Paolo.

La finalità è diffondere un patrimonio di storie e ninne nanne della tradizione europea raccontate in tante lingue e dialetti diversi.

La storia di Cappuccetto Rosso è stata raccontata e drammatizzata in Italiano e in Piemontese da Romina Panero, in Filippino da mamma Joy , in Spagnolo da mamma Laura e in Occitano dall’ins. Daniela Dao.

I bambini sono stati entusiasti di aver aperto una scatola dalla quale sono uscite, oltre ai personaggi, anche tante voci diverse.

Un ringraziamento speciale anche a Francesca Topino e al Comune di Sampeyre per aver promosso questa interessante iniziativa.