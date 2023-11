Intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo nella serata di ieri, lunedì 28 novembre intorno alle 21 per l’incendio ad un capanno rimessa attrezzi dove era ricoverata della legna, he si trova adiacente ad un garage in via Ferrovia a Fontanelle di Boves.

È intervenuta una squadra dal capoluogo con autobotte in supporto.

L’incendio, che non ha visto coinvolte delle persone, è stato domato nel giro di un paio di ore. Alcuni danni materiali al tetto della casa adiacente.