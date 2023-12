Calderoni (PD): "Divieto di retribuzione dei medici specializzandi, a rischio i prelievi in Piemonte"

Come avranno notato molti donatori di sangue, sono numerosi i centri prelievo che si basano sul lavoro degli specializzandi che, fuori orario lavorativo, prestano servizio dietro un compenso. Con il nuovo decreto dei ministeri dell’Economia, della Salute e dell’Università, ciò non sarà più possibile se non a titolo gratuito: una pretesa impossibile e anche ingiusta, considerate le responsabilità professionali.

Nella nostra Regione, i prelievi sono a rischio in almeno metà dei centri: che ne sarà, ad esempio, delle sei convenzioni attive all’ospedale di Cuneo e di quelle di Savigliano, tra cui l’accordo con l’Università che si sta chiudendo in questi giorni?

I vertici nazionali delle due principali associazioni di donatori, Avis e Fidas, si sono già espressi in maniera contraria esprimendo dubbi e perplessità: è mai possibile che il governo Meloni sia stato così superficiale, mettendo a rischio il sistema delle donazioni di sangue e plasma? In un Paese dove per l’invecchiamento della popolazione è sempre più difficile reperire sacche di sangue, questo governo ha pensato ai costi e ai rischi di incrementare l’importazione dall’estero?

Mauro Calderoni