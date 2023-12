Musica, canto ed allegria: a Dronero l’associazione “Crus – Rus – Band” ha compiuto 10 anni

Ha tagliato il traguardo dei 10 anni l’associazione dronerese “Crus – Rus – Band”.

Si tratta di un bellissimo gruppo di volontari che, uniti dalla passione per la musica ed il canto, hanno deciso di sfruttare questo loro talento e portare, oltre al servizio che già svolge la Croce Rossa, la musica popolare nelle case di riposo e nelle varie strutture. Dal 2013 ad oggi il gruppo non si è più fermato ed in questi anni è cresciuto.

“Agli inizi il nostro repertorio era più incentrato sulla musica occitana – spiega Ermanno Chiari, il responsabile dell’associazione - Tra un pezzo e l’altro, qualche gioco di prestigio con il Mago Giuanin che “porta allegria e toglie i sagrin”.

Il gruppo riunisce la Croce Rossa di Dronero e di Caraglio e gli elementi che lo compongono arrivano oltre che da Dronero e Caraglio, anche da Cervasca e Busca. Attualmente, oltre alle strutture droneresi e della Valle Maira, portiamo musica ed allegria in 20 case di riposo nella provincia Granda.

Ultimamente, la nostra presenza è stata richiesta anche negli asili, con un repertorio rivisto appositamente per i bambini".

Offerto dai Comitati della Croce Rossa di Dronero e Caraglio è il mezzo di trasporto, per le trasferte presso le strutture più lontane. 10 anni e per l’associazione “Crus – Rus – Band” è ancora come il primo giorno: un contagioso entusiasmo ed il desiderio di autentici sorrisi.