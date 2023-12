Saluzzo, Franco Cardini e la lectio magistralis "Come si scrive un romanzo storico”

Lo storico Franco Cardini sarà ospite della chiusura della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo sabato 2 dicembre alle 17 alla Chiesa della Croce Nera.

Docente di Storia medioevale all’Università di Firenze, Cardini terrà la lectio magistralis "Come si scrive un romano storico" dedicata a questo particolare genere letterario, alla sua nascita e costruzione, alla sua fortuna attraverso i secoli e alla ricerca approfondita che lo scrittore deve affrontare per la sua stesura.

La lezione si ispira al suo libro "Il signore della paura. Tre signori verso la Samarcanda di Tamerlano" (Giunti, 2017).

Autori classici saranno al centro della riflessione: da Walter Scott, scrittore scozzese autore di Ivanhoe (1819), opera che sancisce la nascita del romanzo storico in Occidente, passando per Alessandro Manzoni con I promessi sposi (1827), primo grande romanzo italiano di questo genere, fino a Lev Tolstoj con il voluminoso Guerra e pace (1865-69), per poi arrivare a Umberto Eco, con Il nome della rosa, forma più contemporanea del romanzo storico.

Prenotazione:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lectio-magistralis-di-franco-cardini-sul-romanzo-storico-761101293457?aff=oddtdtcreator

La Festa del libro medievale e antico di Saluzzo tornerà nel 2024 con la quarta edizione, che si svolgerà nei giorni di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dal Comune in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma e la comunicazione, e la Fondazione Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl-Azenda Turistica Locale del Cuneese.