“Melodie sotto l’albero”: all’Iris di Dronero il concerto della Banda di San Luigi

A Dronero, la Banda San Luigi presenta “Melodie sotto l’albero”, un bellissimo concerto di Natale. Appuntamento venerdì 8 dicembre, alle ore 21, presso il cinema teatro Iris.



“Uniti nel pensiero con piazza San Pietro di Roma per l’accensione dell’albero di Natale - dicono dalla Banda - vivremo insieme una serata unica e molto emozionante. Ci accumuna la passione per la musica e la voglia di portare allegria e buon umore. In un mondo che sembra sempre più indifferente, nel nostro piccolo vogliamo fare la differenza!”



L’impegno costante, con le prove settimanali nel corso dell’anno. La Banda San Luigi è una delle belle realtà droneresi, che viva mantiene quella che per la cittadina è una tradizione di suoni caratteristici e di ricordi.



Ad ingresso gratuito, la serata di venerdì vedrà la partecipazione dei giovani della scuola bandistica, in un concerto diretto dal Maestro Luca Cerelli.