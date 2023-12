Coppia dispersa in valle Stura: è una corsa contro il tempo. Impegnate decine di uomini

Proseguono, purtroppo con enorme difficoltà, le ricerche della coppia dispersa in alta Valle Stura, nella zona di borgata San Bernolfo.

La fitta nevicata in corso non consente l'ausilio di mezzi aerei. In zona è stata quindi aumentata la "copertura" a terra, con l'ausilio di altre squadre di soccorritori e l'impiego di mezzi cingolati in grado di avanzare sulla neve. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e il nucleo SAGF delle Fiamme Gialle. Nei pressi dell'albergo Nasi è stato organizzato il posto di comando avanzato, con l'UCL dei vigili del fuoco e l'organizzazione delle aree di ricerca.

Le persone che si stanno cercando sono una donna di 37 e un uomo di 50 anni, residenti a Cuneo. La coppia non è rientrata da un'escursione nella giornata di ieri. L'allarme di mancato rientro è stato lanciato intorno alle 21, senza indicazioni su un possibile itinerario intrapreso dai dispersi. Proprio la mancanza di indicazioni, anche minime, sta rendendo ulteriormente complicate le operazioni di ricerca. Senza contare che, nella notte, le temperature in zona sono scese ben al di sotto dello zero.

Questa mattina i Carabinieri hanno individuato l'automobile parcheggiata in borgata San Bernolfo, a monte dei Bagni di Vinadio. Poiché i due escursionisti non hanno comunicato il proprio itinerario e non sono rintracciabili al telefono cellulare, le operazioni di ricerca si sono concentrate su 3 percorsi in quota verso il Monte Laroussa, i Laghi Lausfer e la Rocca di San Bernolfo. I sentieri sono stati battuti da una ventina di tecnici che non hanno individuato alcuna traccia e sono rientrati a valle anche a causa dell'intensificarsi della nevicata. Nel pomeriggio si intende ancora battere il sentiero dal Rifugio del Laus al passo di Collalunga in territorio francese, dove sembrerebbe che uno dei telefoni abbia agganciato una cella.

Ma è davvero una corsa contro il tempo. La zona da esplorare è vastissima, continua a nevicare, rendendo inefficace l'azione dei cani molecolari, e a breve sarà buio.