“Animalia”: a Dronero le bellissime fotografie del biologo Matteo Tolosano

È “Animalia”, di Matteo Tolosano, la mostra fotografica in arrivo a Dronero presso il Mulino della Riviera, visitabile a partire da venerdì 8 dicembre. Si tratta di un affascinante e prezioso viaggio visivo, di scoperta delle meraviglie animali dal mondo.

Classe 1992, dronerese, Tolosano è un biologo dell'ambiente, naturalista, guida Escursionistica Ambientale e fotografo amatoriale. Dopo la laurea magistrale, nel 2016, ha effettuato diverse spedizioni in giro per il mondo, a partire dalle isole Kerguelen (nel sud dell'oceano indiano) dove ha vissuto per 13 mesi studiando piante, insetti e cambiamenti climatici tra pinguini, albatros, otarie e altri animali subantartici.

Tornato in Europa è stato assistente di campo per due progetti: uno riguardante lo studio delle foreste e le influenze della crisi climatica su di esse, un altro che invece analizzava i licheni della tundra in Norvegia. Alla fine del 2018, ha intrapreso una nuova avventura scientifica che, con il progetto "Vanishing glaciers" del politecnico di Losanna (Svizzera), lo ha portato a compiere una decina di spedizioni scientifiche sui maggiori massicci montuosi del mondo: Himalaya, Alpi, Pamir, Rwenzori, Alpi neozelandesi, Groenlandia, Caucaso, Alaska range,...

Obiettivo di queste spedizioni e del progetto era lo studio della biodiversità microbica dei ruscelli glaciali. Si recava, infatti, insieme agli altri studiosi alla fronte glaciale, per campionare acqua e sedimenti dei ruscelli che da esse uscivano, per censire "globalmente" questa micro "biodiversità" sconosciuta e minacciata dai cambiamenti climatici.

Dai modi gentili e dallo sguardo appassionato, Matteo Tolosano ci racconta: “A partire dalle Isole Kerguelen è stato fondamentale raccogliere fotografie, come souvenir e come mezzo di condivisione di ciò che ho visto e vissuto. Partendo da una compatta resistente all'acqua, sono passato poi a una reflex e a diversi obiettivi, con cui durante tutti i viaggi cercavo di immortalare la natura e, in particolare, gli animali, una delle mie passioni fin dall'infanzia. Così, a fine 2022 ho deciso di organizzare Animalia a Dronero. Alcuni problemi di salute mi hanno obbligato a procrastinare la mostra ed ora sono contento di presentare queste fotografie a Dronero, mia città natale e città in cui ho deciso di ristabilirmi dopo questa odissea scientifica.L'obiettivo di questa mostra è quello di condividere alcune delle meraviglie che ho visto in giro per il mondo, sperando di poter far riflettere i visitatori sulla bellezza della natura e sulla sua delicatezza, in quest’epoca di cambiamenti climatici e di crisi della biodiversità. I visitatori vedranno solamente specie di luoghi più o meno lontani dall'Italia, che ho incontrato nei miei viaggi di lavoro. Ma attenzione, questo non vuole essere una lode limitata alla fauna esotica, bensì una restituzione di ciò che ho visto nei miei viaggi di lavoro: sono molto affezionato alla fauna alpina e italiana, che fotografo in ogni momento di tempo libero che ho.”

Ad ingresso gratuito, la mostra “Animalia” è realizzata in collaborazione con il Comune di Dronero, il Mulino della Riviera e Imprimere - StampaFineArt. Sarà visitabile l’8, 9, 10, 23, 24 e 26 dicembre presso il Mulino della Riviera, al mattino dalle 9 alle 12 ed al pomeriggio dalle 15 alle 18.