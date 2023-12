Soccorsi in atto per due escursionisti, che hanno lanciato l’allarme nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 dicembre.

I due si sono smarriti a metà costa sulla Bisalta e non riuscendo più a tornare verso valle hanno allertato i soccorsi dicendo di essere in buone condizioni di salute, ma ovviamente molto infreddoliti per le basse temperature.

Sul posto stanno convergendo squadre dei Vigili del Fuoco da Cuneo, oltre il soccorso Alpino e quello della Guardia di Finanza.