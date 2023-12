Sabato a Marene l'ultimo saluto a Luigi Chiavassa, l'ex consigliere morto in un incidente

Saranno celebrati sabato 9 dicembre alle 10 nella chiesa Natività di Maria Vergine a Marene i funerali di Luigi Chiavassa , l’uomo di 80 anni, deceduto domenica 3 dicembre, dopo essere stato colto da malore mentre si trovava alla guida dell’auto poi terminata contro un muro in via Piumati a Bra, all’ingresso della tangenziale.

Uomo riservato, ma per bene, come lo ricordano nel paese, dove era ben voluto e conosciuto da molti. Imprenditore agricolo in pensione, si è speso molto per la comunità, ricoprendo l’incarico di consigliere comunale per due mandati dal 1994 al 2004. In particolare dal ’99 ha partecipato all’assise quando sindaco era l’attuale Ministro alla Difesa Guido Crosetto.