Venerdì 8 dicembre: negozi aperti, musica in strada e animazioni in un clima di festa

Venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata per tutto il giorno il centro di Saluzzo sarà in festa:annuncia il programma del "Il tuo Natale a Saluzzo" con negozi aperti e banchetti per tante idee regalo.

Protagonisti nuovamente gli artigiani intagliatori,i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare i regali del Natale.Le famiglie e il pubblico potranno trovare Valle Varaita Giocolegno, la cooperativa di Brossasco che produce giochi e attrezzature didattiche rigorosamente in legno massello di faggio e di pino. Gli spigoli e gli angoli sono accuratamente levigati e perfetti per giocare in sicurezza.

Ci sarà anche la marching band Prismabanda, street band che tocca generi musicali diversi attraverso gags, coreografie e giocoleria, che dal 2013 porta musica e allegria nei più importanti Festival internazionali di artisti di strada come “Mirabilia” e “Mercantia”, per citarne un paio.

E ancora, non mancheranno le clownerie di Giacomino Pinolo, nome d’arte di Davide Rivoira. Attore e artista di strada, da anni porta in scena spettacoli per bambini tra cui “Mi metto in bolla” vincitore del primo premio “Gianni Damiano” al Festival Internazionale Lunathica 2019 ed il Premio della giuria di qualità “Pinocchietto” al Festival Internazionale Clown&Clown 2019 di Monte San Giusto.

Sempre in tema legno, sarà presente l’artigiano Massimo Vitale titolare dell’attività “Intaglio escultura di Castellette”. Nato come autodidatta, la maggior parte delle volte si lascia ispirare dallanatura circostante e realizza oggetti fruibili a tutti, con il desiderio di riportare il legno nelle case di ciascuno. Per trascorrere una domenica all’insegna dello stare insieme, sarà fondamentale la musica.

Capace di farsi spazio tra la gente, arriverà il tradizionale Passacharriera. Ricordo di un’Uvernada di grande successo, la musica itinerante occitana invaderà le strade di Saluzzo, nel pomeriggio, con la musicista Silvia Mattiauda.

E continua...

Natale in via Palazzo di Città VI edizione: Giochi in legno a cura di Mago Trinchetto e consegna della letterina a Babbo Natale.

Domenica 10 dicembre, l’appuntamento sarà alle 15 in piazza Vineis con “Chorus for Christmas”.Ad esibirsi il Cuneo Gospel Choir ed il Rhapsody Pop Choir. Diretti entrambi da Anna Petracca e Alfredo Matera, il primo ripercorre la storia del Gospel, dagli Spirituals al repertorio più attuale,mentre il secondo porta sul palco un repertorio pop influenzato da vari generi musicali come rock,soul, R&B e dance.

Il prossimo appuntamento con i Mercatini di Natale sarà domenica 17 dicembre a Castellar. Lungo le vie degli Spaventapasseri si potranno trovare falegnami e sculture, prodotti di territorio e tante sorprese.

Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it | ww.visitsaluzzo.itwww.confcommerciosaluzzo.it | www.ccnsaluzzo.it