Torna il Natale di solidarietà per aiutare la Collina degli Elfi di Govone

La solita voglia contagiosa di disegnare solidarietà e di regalare sorrisi: come è tradizione, torna un “Natale di solidarietà” organizzato dai “Brüt Sporc e Gram”, gruppo nato sui gradoni di uno stadio, ma che, ormai, ha come principale obiettivo quello di aiutare i più piccoli. L’appuntamento è fissato per domenica 17 dicembre alle ore 12.30 con un pranzo e una lotteria benefica presso la locanda Roma di Castagnole Lanze. Il ricavato andrà ancora alla Collina degli Elfi di Govone, luogo dedicato alle famiglie con bimbi malati di cancro che hanno ultimato le terapie e iniziato il loro percorso di “ritorno alla normalità”.

“Un Natale di solidarietà" è ormai un evento conosciuto, molto atteso e che riesce a muovere un pubblico trasversale, come spiega il portavoce del gruppo Simone Nannerini: "Il nostro scopo, da otto anni è quello di radunare tante persone in nome della solidarietà, dell'altruismo e della voglia di fare del bene. Vogliamo continuare a muovere questo circuito virtuoso per aiutare il nostro territorio e chi ne ha bisogno, con un occhio di riguardo soprattutto ai bambini, che grazie alla Collina degli Elfi possono tornare a sorridere insieme ai propri genitori. Un grazie a chi parteciperà e chi ci aiuterà con i premi della lotteria".

Il costo del pranzo è di 35 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini fino ai 10 anni. Per informazioni, prenotazioni (fino ad esaurimento posti ed entro l'8 dicembre) inviare una mail a: brutsporcegram@gmail.com o contattare i numeri 331/6417305 (Simone) o 328/0376836 (Luca). Per chi volesse sulla Pagina Facebook del gruppo (Brüt sporc e gram) ci sono tutte le informazioni necessarie per prenotare o per sapere come dare comunque il proprio contributo per il progetto.