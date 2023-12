Sabato a Cuneo i funerali di Roberto e Fabrizia, i due escursionisti deceduti in valle Stura

Domani (venerdì 8 dicembre) alle 17.30 avrà luogo – sempre in Duomo – il rosario. Dopo le esequie l'uomo sarà portato a Pavia, dove verrà tumulato nella tomba di famiglia; la donna, invece, raggiungerà il tempo di Magliano Alpi per le operazioni di cremazione.

Anche Mariano Costamagna e Giuliana Cirio, presidente e vice di Confindustria Cuneo, si sono uniti al cordoglio con un post pubblico: “Entrambi hanno sempre messo le proprie competenze a servizio dell’Associazione, rispettivamente come membri attivi del Club CDAF dell’HR Club. Durante la presidenza del Consorzio Granda Energia, Roberto ha guidato il gruppo nell’affrontare i problemi e nel cercare soluzioni per aiutare le imprese, in un momento molto complesso. Sono un esempio virtuoso di come sia proficuo mettere a fattore comune le proprie singole competenze”.