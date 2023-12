Nuovo incontro pubblico a Rifreddo Mondovì sull'installazione del palo per la telefonia

Il Comune di Mondovì convoca un nuovo incontro con i cittadini di Rifreddo e Gratteria, per fornire aggiornamenti sui lavori di installazione di un traliccio per telecomunicazioni in strada dei Pignolli.

I lavori, richiesti dalla società milanese INWIT Spa, specializzata in telecomunicazioni e che potrebbero portare all'installazione di un'antenna per il 5G, sono stati sospesi nelle scorse settimane tramite un'ordinanza sindacale, in attesa di maggiori chiarimenti (leggi qui).

La richiesta lavori, presentata dalla ditta, fa riferimento alla posa di un palo alto 34 metri, destinato a ospitare apparati radioelettrici, ma senza indicare di quale tipologia ed è per questo che il sindaco Luca Robaldo si è adoperato per avere delucidazioni in merito.

Dopo un primo confronto con i cittadini, lo scorso novembre (leggi qui), l'amministrazione rappresentata dal sindaco, con il segretario generale e i funzionari incaricati, ha incontrato, venerdì 10 novembre, la società INWIT, titolare della richiesta di installazione del palo (leggi qui).