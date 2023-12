Al cinema teatro Iris di Dronero le proposte per il Natale di O.P.S. Officina Per la Scena

Bellissime proposte da parte di O.P.S. Officina Per la Scena di Torino sono in arrivo al cinema teatro Iris di Dronero.



Dopo un'inaugurazione di successo con il film d'animazione “Manodopera” di Alain Ughetto e una sentita partecipazione allo spettacolo “Infrangibili” in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, prosegue nel mese di dicembre la rassegna “Scarabocchi di Cinema & di Teatro”.



L’esordio filmico di Corrado Ceron con protagonista Stefania Sandrelli, la prima regionale dello spettacolo della compagnia Mumble Teatro di Como e l'evento natalizio di O.P.S. Officina Per la Scena.



Si inizierà domani sera, sabato 9 dicembre, alle ore 21 con la proiezione del film “Acqua e anice”. Commedia con sfumature drammatiche, opera prima di Corrado Ceron, mostra un'eccentrica donna di 70 anni ex stella del liscio, interpretata da una Stefania Sandrelli sempre istrionica e vitale, che ingaggia una ragazza timida e introversa per farle da autista in un viaggio dall’Emilia Romagna alla Svizzera. Un road movie a tratti malinconico, ma anche un inno alla vita e alla libertà di scegliere di essere felici.



La settimana seguente, sabato 16 dicembre, sempre alle ore 21, la compagnia Mumble Teatro metterà in scena “Magnifico” di e con Davide Marranchelli. Si tratta di un monologo comico che racconta quella faticosa ricerca della propria strada che ognuno di noi si trova prima o poi ad affrontare partendo dalla vita di Michelangelo Buonarroti, dalle paure e dalle sfide che hanno caratterizzato il suo percorso artistico e dalla fragilità del suo percorso umano.



Infine, con l’arrivo delle festività, sabato 23 dicembre, alle ore 21, la compagnia teatrale O.P.S. Officina Per la Scena presenterà “Natale all’arrembaggio”. Lo spettacolo è dedicato alle famiglie e in particolare ai più piccoli, per festeggiare insieme. Babbo Natale viene rapito dalla ciurma di capitan Zizzania, affrontando divertenti prove riporterà lo spirito del Natale e farà cambiare idea allo scontroso pirata.



Saranno tre quindi gli avvenimenti offerti dai curatori della stagione da qui alla fine dell'anno, momenti di intrattenimento molto diversi fra loro per incontrare i gusti di grandi e piccini.