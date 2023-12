Ampia partecipazione per l'evento solidale dei "Babbi Bikers" a Mondovì, gli organizzatori: "Grazie di cuore a tutti"

E' stato un assoluto successo il raduno dei "Babbo Bikers", che si è tenuto domenica 10 dicembre a Mondovì, in favore della pediatria del Regina Montis Regalis.

L'iniziativa, nata circa tre anni fa, grazie a Marco e Angela che, in passato, proprio nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria, è cresciuta fino a portare alla nascita di un'associazione benefica la "Bikers for a dream onlus" che ha organizzato l'evento di quest'anno.

"Siamo molto felici del risultato raggiunto - dicono dal direttivo di Bikers for a Dream - "Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo evento e hanno sostenuto la pediatria con le loro donazioni. Un grazie di cuore a sea_supereoiacrobatici, che si sono 'calati' a ritmo di musica dal municipio, regalando caramelle ai bambini; alle scuole di danza Gravity di Villanova Mondovì e Studio 2 evolution di Mondovì per il flashmob; a dj Massimo Sandon e a Manuela Ranuschio che ha gestito lo stand e alla signor Mirella per la raccolta giocattoli. Un grazie di cuore poi giunga a tutto lo staff dei bikers Alta Val Tanaro che hanno gestito viabilità e sicurezza e naturalmente tutti coloro che hanno partecipato rendendo possibile e meraviglioso l evento. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il lavoro della Polizia locale, dei Carabinieri e della Croce Rossa che hanno garantito sicurezza per tutta la manifestazione".