Bra, anche i comici di Zelig e Colorado per la cena di Natale dell'Avis locale

L’AVIS BRA, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, come da tradizione ha organizzato la festa di fine anno 2023 per gli auguri Natalizi.

L’appuntamento è per sabato 23 dicembre alle ore 20.45 al Polifunzionale di Bra, dove ci sarà uno spettacolo comico con Gianpiero Perone e Marco Guarena direttamente da “Zelig” e “Colorado”, adatto a grandi e bambini.

Nella stessa serata verranno inoltre premiati gli studenti vincitori della borsa di studio del concorso “Donare per vincere” e sarà presentato il nuovo “Calendario Avis 2024”. La serata è aperta a tutta la popolazione ed ad ingresso gratuito, vista la volontà dell’associazione di divulgare la cultura del dono del sangue.

Inoltre a partire dalle ore 14.00 nella stessa giornata di sabato 23 dicembre, presso il Polifunzionale, per i donatori AVIS che avranno fatto almeno una donazione nell’arco del 2023 e gli ex donatori che non possono più donare per sopraggiunti limiti di età, sarà possibile ritirare il meritato panettone, il Calendario Avis 2024, oltre ad una simpatica rotella “taglia pizza” loggata Avis! I donatori di Narzole potranno ritirare il loro premio anche domenica 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nella sede Avis di Narzole.