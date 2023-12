Villaggio Colombero, due ciclisti investiti da un'auto: un ferito in ospedale

Due ciclisti sono stati investiti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre, intorno alle 18 sulla SS 564 Cuneo-Mondovì di fronte allo stabilimento Noro Legnami, nei pressi di Villaggio Colombero.

I due stavano procedendo sulla destra in direzione Beinette, quando sono stati urtati da un'automobile finendo a terra. Nella caduta uno dei due è rimasto ferito, ma sembrerebbe non in modo grave.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per il trasporto del ferito in ospedale, insieme con pattuglie della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico