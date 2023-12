Il tuo Natale a Saluzzo: oggi mercato prolungato, domani negozi aperti e animazioni

Oggi sabato 16 dicembre l’atmosfera natalizia raggiungerà il mercato di Saluzzo che, rispetto altradizionale appuntamento mattutino, si estenderà lungo tutta la giornata sotto la veste delcosiddetto “mercato prolungato”.

Domani domenica 17 dicembre negozi aperti e animazioni in strada, in una giornata dedicata alle famiglie. Tra le vie del centro cittadino il programma “Aspettando il Natale per grandie piccoli” propone le divertenti Bici Pazze di Mago Pongo. Inoltre,sarà presente il tradizionale passacharriera della Grande Orchestra Occitana.

Sotto l’Ala di Ferro di piazza Cavour sarà presente l’animazione offerta da Confcommercio Saluzzo e zona.

Sempre domenica 17 dicembre, arriveranno i Mercatini di Natale anche a Castellar. Lungo le vie degli Spaventapasseri si potranno trovare falegnami, prodotti di territorio e tante sorprese. A partire dalle 9 del mattino, saranno presenti:- i grandi giochi di Parade 78;- Daniele Viglianco con le sculture in legno;- Elena in soffitta con libri vintage;- il grande albero di Natale.

Il grande finale di giornata è previsto per le 17.30 con lo spettacolo pirotecnico a cura di PiroG Pirotecnica di Ghibaudo, dopo il successo dei fuochi realizzati lo scorso settembre alla 76a Mostradella Meccanica Agricola di Saluzzo.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da BusCompany e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19 (Saluzzo –Piazza XX Settembre / S.Lazzaro / Castellar – ingresso paese).

Il programma Centro cittadino

Ore 11. Biblioteca - sezione ragazzi, il Quartiere piazza Montebello 1

“It’s Christmas time!” Attività di letture e giochi in inglese proposti da Be Curious Library, partner indipendente della casa editrice Usborne. biblioteca.saluzzo@itur.it

Dalle ore 16.30 alle ore 19. Monastero della Stella, piazzetta Trinità 4: Opere Libere

Presentazione delle opere realizzati all’interno della Casa di Reclusione R.Morandi di Saluzzo - progetto condiviso da I.I.S. Soleri Bertoni e Liberi Dentro ODV Associazione di Volontariato Penitenziario, con il sostegno della Fondazione C.R.

Saluzzo: “I diamanti.. i migliori amici delle donne... Audrey, MArilyn, Grace e le altre: i gioielli del cinema, protagonisti indiscussi insieme alle dive che li resero celebri”

Ore 21. Teatro del Marchesato, piazza Vineis 11: Spettacolo “Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Regia di Ugo Rizzato

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26: Serata in musica: “Antonio e Gianni Anni ‘90”

Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero 351 306 0152 o alla Mail info@ur-ca.it

Domenica 17 dicembre

Tutto il giorno / CASTELLAR e SALUZZO

Castellar

MERCATINI DI NATALE

I grandi giochi di Parade 78, Daniele Viglianco con le sue bellissime sculture in legno, Elena in soffitta e l’albero di Natale

Ore 17.30. SPETTACOLO PIROTECNICO a cura di PiroG Pirotecnica di Ghibaudo

Saluzzo

Centro cittadino: Aspettando il Natale per grandi e piccoli tra musica, giochi, magia con le divertenti bici di Mago Pongo e il passacharriera della Grande Orchestra Occitana

Ala di Ferro di piazza Cavour

Animazione offerta da Confcommercio Saluzzo

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19.00 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / S.Lazzaro/ Castellar – ingresso paese).

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26

Swap Party, Christmas Edition.

Partecipazione gratuita portando vestiti e accessori da scambiare.