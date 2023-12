Cavallermaggiore, l'Amministrazione contraria alla soppressione del passaggio a livello sulla SS2

L'Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore comunica di aver assunto una posizione ferma e definitiva in merito al progetto di soppressione del passaggio a livello situato al km 31+117 della linea ferroviaria Torino – S.G. Cairo.

Dopo attente valutazioni e numerosi incontri, l'ultimo dei quali tenutosi in videoconferenza il 19 dicembre 2023, il comune si è visto costretto a dichiarare la propria non disponibilità al ricevimento dell'opera come attualmente prospettata, nonché alla chiusura del passaggio a livello interessato.



"Come amministrazione siamo consapevoli dell'importanza di quest'opera e dell'impatto che la stessa potrà avere sul territorio. Il nostro senso di responsabilità verso i cittadini che rappresentiamo ci impone una netta frenata rispetto ad un percorso che in questo momento non ci vede sereni nei rapporti con l'ente committente dell’opera” afferma il Sindaco, Davide Sannazzaro.

Dello stesso avviso, a confermare la compattezza della giunta e della maggioranza che siede in consiglio comunale, è l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Arch. Pierangelo Spertino: ”Premesso che quando si utilizzano risorse della comunità è obbligo realizzare opere di qualità, adeguate alle esigenze del territorio e efficaci nel tempo, l’opera in oggetto è frutto di un iter non adeguatamente condiviso. A fronte di problematiche funzionali risolvibili prospettando più soluzioni si è preferito appellarsi a una legislazione derogante i requisiti minimi proponendo quindi un’opera di qualità funzionale inferiore. Nonostante le ripetute richieste al fine di avere un confronto franco su tutte la criticità dell’unica soluzione proposta, si è preferito procedere autonomamente e con risposte generiche si è tentato di rassicurare questo ente e i suoi cittadini”.



L'Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore dichiara di non poter riporre fiducia in un progetto che non solo non ha ricevuto il dovuto confronto con chi amministra la città, ma che sembra procedere ignorando le richieste di dialogo e le necessità espresse dal territorio.



Il Sindaco Sannazzaro, con il sostegno dell'Amministrazione, intende informare l'opinione pubblica e le autorità competenti delle problematiche sollevate dal progetto e delle preoccupazioni manifestate da cittadini e portatori di interesse.



Questo comunicato stampa è stato pubblicato sui canali ufficiali del Comune di Cavallermaggiore e trasmesso alle testate giornalistiche per mettere a conoscenza la popolazione della nota stata inviata a RFI in data odierna, dove è stato richiesto un immediato e costruttivo dialogo per la risoluzione delle criticità emerse.



L'Amministrazione Comunale si dice aperta al dialogo e alla collaborazione, sempre nel rispetto delle necessità della comunità di Cavallermaggiore e del benessere collettivo.