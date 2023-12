A Cuneo la Polizia Stradale informa i cittadini sui rischi della guida in stato di ebbrezza

Il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha programmato in tutto il territorio nazionale una campagna mirata di servizi straordinari per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica in occasione della “notte di San Silvestro” che verranno svolti anche in provincia. Tali servizi di controllo saranno preceduti da incontri di sensibilizzazione dei cittadini sul fenomeno infortunistico specialmente correlato allo stato di alterazione delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Nella mattina di sabato 30 dicembre p.v, a Cuneo, dalle ore 9 alle ore 13, sulla centrale piazza Galimberti, operatori della Polizia Stradale della Sezione di Cuneo, divulgheranno una serie di messaggi sulla cultura della sicurezza, attraverso percorsi, giochi a tema e test di ogni genere tra i quali la simulazione della guida in stato di ebbrezza attraverso l’uso di un visore che altera la percezione visiva.

Verrà, inoltre, creato un percorso stradale educativo con segnaletica verticale per essere utilizzato anche con le biciclette.

L’iniziativa si prefigge di trasmettere al pubblico e soprattutto ai ragazzi alcune informazioni circa la consapevolezza dei rischi a cui si va incontro qualora non vengano rispettate le norme che regolano la circolazione e l'importanza che esse rivestono per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada con particolare riferimento ai comportamenti da tenere quando si viaggia in auto, si cammina o si conduce il velocipede o un motociclo.