Sicurezza della provinciale 28 a Envie, Robaldo: "Pronti ad incontrare il sindaco di Envie"

E' del 20 ottobre la lettera del sindaco di Envie Roberto Mellano all'indirizzo della Provincia. Oggetto: le condizioni della provinciale 28, teatro, nelle prime ore del 26 dicembre scorso, dell'incidente costato la vita a Oumar Cissè, 25enne bracciante agricolo originario della Guinea Bissau.

La sua salma sarà rimpatriata. Il suo amico alla guida ha riportato traumi e ferite, ma non è in pericolo di vita. Come sempre accade in questi casi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Ma è quella strada a destare le preoccupazioni del sindaco, da prima dell'incidente. Perché ammalorata, pericolosa e ad alta incidentalità.

Luca Robaldo, presidente della Provincia, evidenzia come, purtroppo, le richieste di intervento sui 3.119 chilometri di strade di competenza dell'ente che presiede siano all'ordine del giorno. "Siamo consapevoli della situazione, ma siamo altrettanto consapevoli che abbiamo pochissime risorse a disposizione". Per dare un'idea dei costi, asfaltare un chilometro di strada costa circa 80 mila euro.

Ma c'è la volontà, per quella strada, di sedersi ad un tavolo e di capire come intervenire. "Il caporeparto è già informato della situazione. A gennaio organizzeremo un incontro con il sindaco per valutare gli interventi necessari. Sappiamo molto bene in che condizioni sono molte delle strade di questa provincia, ma dobbiamo agire per priorità, con le poche risorse a disposizione".