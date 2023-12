Incidente con un ferito, chiude temporaneamente la tangenziale Ovest di Bra

Come riporta una nota dell'Anas, la strada statale 702 “Tangenziale Ovest di Brà” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Fossano e dell’autostrada A33 a causa di un incidente avvenuto al km 0,800 che ha coinvolto due autovetture.

Nell’impatto, una persona, di cui non si conoscono generalità né condizioni, è rimasta ferita. È stata presa in cura dall'equipe medico sanitario del 118.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di oggi, venerdì 29 dicembre. In loco anche i volontari dei vigili del fuoco di Bra per la messa in sicurezza del veicolo.