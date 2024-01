Visita alla mostra di Lorenzo Dotto e Pellegrino Tibaldi dell'Associazione Santuario di Monserrato

L'Associazione Santuario di Monserrato odv propone per Venerdì 26 gennaio una visita alla mostra "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" presso il Complesso Monumentale di San Francesco. Al termine i partecipanti faranno una visita guidata alla Chiesa di S. Ambrogio.

Ore 15.00 ritrovo in largo Argentera e partenza in pullman privato. Rientro previsto ore 18. L'iniziativa è gratuita in tutto il suo programma e rientra nel progetto #MunseCreativeLAB. Possono partecipare al massimo 25 persone

Per informazioni/prenotazione: 340-2549768 anche tramite messaggio WhatsApp