La Befana della Croce Rossa atterra con un sacco pieno di doni all’Ospedale di Verduno

Il Comitato locale della Croce Rossa di Alba ha inaugurato le attività del nuovo anno con i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, diretto dal dottor Alessandro Vigo, con il supporto di tutto lo staff medico e della coordinatrice Antonella Miscali.

All’insegna della solidarietà e in collaborazione con l’associazione Arcobaleno V.I.P. (Viviamo In Positivo), i clown volontari clown di corsia che operano presso le strutture ospedaliere di Alba e Bra, nei reparti di pediatria, cardiologia, ortopedia, medicina e dialisi e la nota catena Toysland Giocheria, la Croce Rossa albese ha portato il suo sorriso, una carezza, e un momento di allegria e spensieratezza, sia ai bambini ricoverati nei reparti, che alle loro famiglie, con la “Befana della Croce Rossa”, dedicando un piccolo pensiero anche ai sanitari dell’Ostetricia e del Pronto Soccorso.

Attraverso la collaborazione instaurata tra il Comitato della Croce Rossa di Alba e i punti vendita Toysland presenti sul territorio, grazie ai quali lo scorso 9 dicembre in occasione della “Raccolta del giocattolo” i cittadini albesi hanno potuto dimostrare la loro solidarietà acquistando dei doni e lasciandoli nei negozi agli operatori della Croce Rossa presenti, le volontarie e i volontari, hanno potuto fare visita ai bambini in degenza all’ospedale di Verduno, portando loro alcuni giocattoli e regalando un momento di gioco e divertimento.

"E' bello vedere come le associazioni di volontariato del Territorio sappiano far sentire la propria vicinanza ai sanitari dell'ospedale e ai bambini ricoverati anche nel giorno dell'Epifania – dice Massimo Veglio, direttore generale dell’ASL CN2 - Un grande ringraziamento alla Croce Rossa e ai 'nasi rossi' dell'associsazione Arcobaleno Vip da parte della direzione e di tutti gli operatori per quanto fanno per i nostri pazienti durante tutto l'anno e per questo momento di gioia che hanno voluto oggi donare ai più piccoli."



“Il nostro compito non è solo quello di prevenire o di soccorre – dichiara il presidente del Comitato di Alba, Luigi Aloi - ma anche quello di alleviare la sofferenza, di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più vulnerabili. Venire oggi in ospedale, per fare sentire i bambini anche solo per un momento fuori dall'ambiente ospedaliero, è per noi una missione importante. Esserci per tutti è nel nostro DNA e quegli occhi e quei sorrisi ci confermano che la nostra è la scelta giusta”.

Questa attività sottolinea l’impegno della Croce Rossa a 360 gradi, sempre presente al fianco delle persone più fragili e bisognose, non soltanto attraverso il soccorso sanitario, ma grazie all’impegno di volontarie e volontari anche in ambito sociale e in quello di protezione civile.