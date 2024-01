Ceva, al via la stagione teatrale al Teatro Marenco: presto svelato il cartellone

“Ormai ci siamo, tra poco il Teatro Marenco: nell’ultima riunione di qualche giorno fa, abbiamo perfezionato alcuni dettagli ed ora siamo pronti per partire con gli spettacoli”.



Il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ha così annunciato l’avvio della stagione teatrale della “bomboniera”, come aveva soprannominato il teatro, il famoso comico Erminio Macario. Molte le novità in vista, che non riguardano solo il cartellone della stagione: dopo la ripresa post covid, in cui si è vista la normale riprogrammazione delle stagioni teatrali, il teatro ha nuovamente subito una battuta d’arresto.



Questa volta però si è trattato di un intervento di ristrutturazione voluto dall’Amministrazione Comunale e finanziato dalla Fondazione CRC che ha riportato il teatro al suo splendore e soprattutto lo ha reso pronto per una definitiva riapertura. Tra i lavori eseguiti, quelli all’ingresso e la facciata dello stabile, completamente rinfrescata.



L’UNIMONT, responsabile della gestione della struttura Teatro Marenco di Ceva, è pronto ad iniziare il suo operato e si avvarrà, per quanto riguarda la Direzione artistica, dell’Associazione In Quinta, il cui comitato direttivo è composto da professionisti molto conosciuti.



La stagione, quindi, avrà inizio subendo un piccolo ritardo ma il programma, che presto verrà reso noto, è ricco di proposte. Oltre agli spettacoli di prosa e di musica, ci sarà anche una rassegna di teatro giovani e alcuni spettacoli dedicati alle scuole. Non mancherà il cartellone estivo che con la rassegna INSOLITI SIPARI, giunta alla terza edizione, riaprirà il delizioso Parco del Castello dei Marchesi Pallavicino per proporre una serie di spettacoli molto interessanti.