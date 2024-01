La mostra di Lotto e Tibaldi tra sostenibilità e No phone Day

Già a partire dall’allestimento del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperto fino a domenica 17 marzo 2024 presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo, si può dire che Fondazione CRC abbia posto attenzione alla sostenibilità, con la realizzazione di moduli che potranno essere riutilizzati e rimontati per future mostre.

Domenica 14 gennaio 2024, si terrà il “No phone day”, nel quale i visitatori saranno invitati a non utilizzare il proprio smartphone durante l’esperienza di visita. Per informazioni sulle diverse iniziative scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495. La prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite, la partecipazione è gratuita. Il programma degli eventi collaterali è a cura di Feliz.



L’allestimento della mostra

L’allestimento della mostra è stato progettato dall’architetta Loredana Iacopino nell’ottica della sostenibilità, ideando elementi modulari che possono essere riciclati e adeguati alla realizzazione delle future scenografie, dove forme, colori e illuminazioni diverse rinnoveranno la percezione dello spazio. Ricolorati e rimontati, secondo schemi differenti, permetteranno di creare nei prossimi anni nuovi allestimenti evitando spreco di materiali. Nel riuso, l’allestimento diventa vera fonte di sostenibilità. Come già accaduto per la mostra “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto e Veronese”, è stata posta attenzione anche all’illuminazione con il solo utilizzo di luci a led per favorire il risparmio energetico.



NO phone DAY

, nel corso della mattinata, ai visitatori verrà consegnato una borsetta a tracolla in cui saranno invitati a depositare il proprio smartphone in modalità silenziosa. La borsetta, che rimarrà come ricordo dell’esperienza ai visitatori, è realizzata riutilizzando i teli dei pannelli promozionali della mostra che lo scorso anno ricoprivano l’area dell’ex Frigorifero Militare. L’iniziativa rappresenta un invito a disconnettersi dalla rete per vivere in maniera piena e presente l’esperienza di visita in mostra. Alle ore 11 è prevista una visita guidata ad hoc che permetterà di immergersi nella fucina artistica che fu Loreto nel ‘500 attraverso le opere di Lorenzo Lotto, genio inquieto e sensibile, e il manierismo michelangiolesco del giovane Pellegrino Tibaldi.