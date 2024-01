La Regione premia il progetto del Distretto Urbano del Commercio di Borgo San Dalmazzo

La Regione Piemonte ha premiato il progetto che il Comune di Borgo San Dalmazzo ha candidato al bando per lo sviluppo del nostro Distretto Urbano del Commercio. Nella graduatoria finale la proposta di Borgo San Dalmazzo è giunta quarta a livello regionale su 36 ammesse al finanziamento.

I Distretti Urbani del Commercio (DUC) si configurano come strumenti innovativi per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio.

Nel mese di settembre si è tenuta una riunione con i commercianti, al fine di condividere i contenuti del bando e valutare le opportunità proposte, in seguito alla quale la Cabina di Regia, di cui fanno parte le associazioni di categoria: ABC DOC Borgo San Dalmazzo, CNA Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcommercio Cuneo e Confesercenti Cuneo, ha stilato il progetto presentato alla Regione Piemonte nello scorso mese di ottobre.

Dopo essere stata “porta” di accesso verso altri territori e luogo di passaggio, Borgo San Dalmazzo oggi ha l’opportunità di un proprio nuovo posizionamento che valorizzi le proprie peculiarità, tra cui in primis il commercio e questo è stato l’obiettivo che ha perseguito l’Amministrazione nella stesura del progetto “Nuovi scenari di valorizzazione del commercio urbano di una Città in trasformazione”, per un importo totale di 357.875,00, finanziato all’80% dalla Regione Piemonte per 286.300,00 € di cui 250.000,00 dedicata agli investimenti.

Si è resa necessaria l’individuazione di interventi prioritari la cui realizzazione potesse garantire un’incidenza significativa sul contesto e rispetto all’avvio dell’operatività distrettuale. La scelta ha interessato gli interventi riconducibili a due ambiti specifici: la definizione del brand e della comunicazione e la riqualificazione degli spazi fisici, oltre all’attivazione di azioni di tipo trasversale, quali il management e la fidelizzazione della clientela.

“Attraverso una progettazione partecipata che ha visto coinvolte le parti interessate possiamo dare sostegno all’importante distretto commerciale cittadino – riferisce la Sindaca Robbione -. La maggior parte delle risorse è infatti destinata alle attività cittadine a cui sono riservati 192.500,00 € per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’esteriorità degli esercizi commerciali, come da bando che verrà successivamente pubblicato. Inoltre, la riqualificazione strutturale e funzionale di spazi pubblici interesserà la sistemazione del primo tratto di via Bergia per una cifra di € 120.000,00”.

I fondi rimanenti verranno destinati alla promozione di politiche attive per il riuso degli spazi sfitti, alle spese di management, alla fidelizzazione della clientela (carta Lumacard) e alle attività di comunicazione e marketing relative al progetto stesso.

“Esprimo grande soddisfazione – dice l’Assessora al Commercio Michela Galvagno – per l’ottimo risultato raggiunto e voglio ringraziare, oltre al manager del DUC, dott. Marco Manfrinato (Direttore Confcommercio Cuneo), e al progettista, arch. Andrea Marino, la Cabina di Regia del DUC, il responsabile dell’Ufficio SUAP, gli uffici comunali, in particolare l’Ufficio tecnico, per il grande lavoro svolto nella fase di preparazione del bando. Ora si entra nella fase operativa nella quale verranno coinvolte in particolare alcune aree di intervento in cui si concentra la maggior parte della rete commerciale di vicinato.”