Vìola il Daspo e viene condannato: non poteva avvicinarsi alla stazione di Cuneo

Dopo la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un autista di autobus, che gli costò anche la revoca della sospensione condizionale, A.B., richiedente asilo ghanese, è stato processato per la terza volta in tribunale a Cuneo per non aver rispettato il daspo urbano (cosiddetto daspo Willy) emesso nei suoi confronti nel giugno 2022 che gli vietava di avvicinarsi alla zona della stazione.

Qualche giorno dopo l’applicazione della misura però, A.B. fu visto da una pattuglia dei Carabinieri transitare sul piazzale della Libertà: “Gli dicemmo che stava violando il provvedimento – ha spiegato uno dei militari intervenuti -. Ci fece capire subito che non gli interessava, infatti non firmò la contestazione e si avviò verso Corso Giolitti”. Il pubblico ministero ha chiesto per l’imputato una condanna a quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di 3mila euro di multa. La difesa dell’uomo ha però sostenuto la totale incapacità del suo assistito di comprendere quando conto contestato dai Carabinieri.

Il giudice ha infine condannato A.B. a otto mesi di reclusione. Una condanna, questa, che va ad aggiungersi a quella inflittagli per aver preso a sassate e aggredito un autista del bus parcheggiato al Movicentro che gli impedì di rubare una biciletta e a quella per resistenza a pubblico ufficiale. In quell’occasione l’uomo nel periodo Covid, era l’aprile 2021, spintonò un agente della Polizia Ferroviaria che lo aveva invitato a mettersi la mascherina.