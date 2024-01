Mar Rosso, Bergesio (Lega): "Gravi perdite per l'export di frutta e verdura, serve tavolo con le categorie"

"Le tensioni registrate lungo le vie di navigazione nel mar Rosso stanno mettendo a rischio circa mezzo miliardo di euro di esportazioni di frutta e verdura italiane dirette in Medio Oriente, India e Sudest asiatico. Le considerevoli perdite di export, legate alla necessità da parte delle imprese ortofrutticole italiane di allungare le rotte di viaggio verso i mercati asiatici con la circumnavigazione dell’Africa, impongono necessariamente che il ministro dell'Agricoltura si faccia promotore per l’apertura di un tavolo di confronto con le categorie interessate, al fine di individuare in tempi rapidi misure di sostegno ed eventuali indennizzi".



Così in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, in un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura.



"L’allungamento dei tempi registrato per la consegna delle merci attraverso la via dell’Africa, concorre a un aumento considerevole dei costi che si riflette sul prodotto finito con rincari fino oltre 10 centesimi di euro al chilogrammo, ledendo la competitività dell’ortofrutta italiana sui mercati asiatici - conclude il senatore - . Bisogna intervenire rapidamente. La Lega e questo governo sono sempre dalla parte degli agricoltori e dei loro interessi”.