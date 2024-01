Guasto ad un treno: nel pomeriggio di ieri saltate le navette Limone-Tenda

Ancora problemi per le navette che collegano Limone Piemonte con Tende. Dopo il disservizio del 2 gennaio scorso dovuto alla mancanza di materiale rotabile, ieri pomeriggio, giovedì 25 gennaio, sulla tratta si è verificata la stessa difficoltà.

A causa di un guasto ad uno dei treni Minuetto utilizzati, tutte le corse della fascia oraria pomeridiana da e per la Francia sono state cancellate.

Non solo. Anche il treno regionale 22959 in partenza da Cuneo per Ventimiglia delle 14,41, sempre per un guasto, ha ritardato la partenza di un’ora e mezza. Il convoglio ha lasciato la stazione del capoluogo solo alle 16,12, per giungere a destinazione alle 18,36. Giusto in tempo per scongiurare l’ennesimo ritardo della partenza dell’ultimo treno che da Ventimiglia raggiunge Cuneo, quello delle 18,49. Unico a viaggiare in orario durante tutta la fascia pomeridiana-serale.