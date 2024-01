A Cuneo il dialogo di Associazione Insieme sulla "nuova povertà"

Lavori in corso nell’Associazione Insieme che già da qualche mese sta organizzando un evento dove si parlerà di valori e come oggi sono diffusi, evoluti e “sentiti”. La data e il luogo sono decisi: sabato mattina 2 marzo presso la sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo.



Su chi interverrà trapela già qualche nome: don Luca Ramello, il “parroco influencer” che da San Mauro Torinese sta creando una sorta di rivoluzione social del mondo religioso, spopolando sempre più sul web e così tra i ragazzi: se si prova a cercarlo su Facebook o Instagram ci si può già fare un’idea. É anche certa la presenza di Giovanni Quaglia che in questa occasione parlerà del suo libro che tratta proprio su queste tematiche, attraverso cui emerge come l’autore si sia sempre impegnato a sostenere il “valore” dei valori, soprattutto quelli legati al rispetto delle persone, al ruolo delle comunità e degli enti intermedi.



Una particolarità sarà sul fronte della modalità con cui si svolgerà la mattinata: non si parla di convegno, ma di “dialogo”, di interazione e coinvolgimento degli uditori.



Altri dettagli li scopriremo nelle prossime settimane, intanto l’appuntamento è stato segnato in agenda.