Rifreddo, tutto esaurito per la tre giorni di Carnevale

Tanta gente, eventi azzeccati maschere da tutta la provincia di Cuneo e anche dal torinese. È stata davvero una tre giorni fantastica quella del carnevale rifreddese 2024.

A caratterizzare il carnevale rifreddese di quest’anno è stato il grande padiglione montato in piazza della vittoria che ha consentito serate fino a tarda notte ed anche un pomeriggio dei bambini ed una festa in piazza come non si vedevano da anni.

L’evento clou è stato, ancora una volta, quello del sabato sera che ha visto dapprima quasi 300 persone fare cena a ritmo di musica e poi il sindaco Cesare Cavallo consegnare le chiavi del paese a Luis e la Bela Lasardera.

Un momento che ha dato il via alla lunghissima serie di presentazioni di maschere arrivate nel piccolo paese della Valle Po da ogni parte della provincia “Granda” ma anche dal torinese. Presenti ovviamente i re del carnevale saluzzese Ciaferlin e la Castellana ma anche Gianduja da Racconigi e tanti altri. Alla fine delle presentazioni spazio alla musica con un padiglione strapieno e tanto divertimento fino a tarda notte.

Andando a ritroso vanno citati anche la bella serata di venerdì a base di Bagna cauda ed il sempre amatissimo evento del sabato pomeriggio dedicato ai bambini. Sono state, infatti, tantissime le famiglie ed i ragazzi presenti che si sono divertiti tra canti e balli creando davvero un’atmosfera bellissima. Ciliegina sulla torna è stato poi l’evento domenicale che tra capannone è piazza tra un piatto di polenta ed un ballo ha concluso nel migliore dei modi il carnevale rifreddese. Molto soddisfatti anche gli amministratori comunali.

“Voglio - ci ha detto il primo cittadino Cesare Cavallo - fare i miei complimenti alla nostra Pro loco per aver organizzato delle bellissime giornate di festa così come ci tengo a ringraziare i ragazzi che impersonano le maschere del nostro paese perché è anche merito loro se ogni anno tante maschere vengono da noi in Valle Po”.