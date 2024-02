A Fossano si celebra il Giorno del Ricordo

Giovedì 15 febbraio alle ore 11,15 nella Cappella dell’ Istituto Salesiano di Fossano, in via Verdi 22, sarà celebrata una solenne S. Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe e degli esuli scomparsi. A seguire avrà luogo la deposizione della corona al cippo commemorativo in piazza Norma Cossetto.

Lunedì 19 febbraio alle ore 20,45 nella Sala Barbero del Castello degli Acaja (Piazza Castello) avrà luogo la presentazione del libro “La Venezia Giulia nel secondo dopoguerra” alla presenza dell’autrice Giuliana Donorà con intermezzi musicali a cura del M° Luca Pozzi.

Entrambe le iniziative, assunte dal Circolo culturale "Il Ragno", con la compartecipazione del Comune di Fossano, il patrocinio della Provincia e del Comitato 10 Febbraio si inseriscono nelle celebrazioni della “Giornata del Ricordo”