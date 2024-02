Bra, tempo di Carnevale ai Salesiani con “Oratorio fuori le mura”

Coriandoli, stelle filanti, dolci, ma, soprattutto, travestimenti e abiti meravigliosi: questo è il Carnevale, una delle feste più amate in assoluto da grandi e bambini.

Perciò siete invitati sabato 10 febbraio a Bra, dove i Salesiani organizzano l’evento dal titolo “Oratorio fuori le mura”. Giochi per grandi e piccini nei giardini di piazza Roma, dalle ore 15 alle ore 17.30 e per chi vorrà ci sarà la possibilità di partecipare in maschera.