Sanrito Festival, al via la nona edizione. La prima in diretta streaming su Youtube

E' iniziata la settimana della nona edizione del Festival di Sanrito all'Auditorium Foro Boario ed entra nel vivo delle prove e della preparazione insieme ai tecnici e all'orchestra riunita per la prima volta in presenza.

Sono ancora disponibili i biglietti online per singola serata https://www.ticket.it/musica/evento/sanrito.aspx oppure da oggi presso Auditorium Foro Boario Via Carlo Pascal 5l - dalle 15.30 alle 19.30

Per la prima volta il Festival sarà interamente trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Youtube dalle 21

9 Febbraio

https://youtube.com/live/MamxrAwgcKY?feature=share



10 Febbraio

https://youtube.com/live/VIqYnnPbrw4?feature=share





La giuria, composta da: Alberto Cornero - musicista, fondatore etichetta DIY Vollmer Industries e co-ideatore del Post Punkdemic Chill; Antonio Ferrero – collaboratore de “La Stampa”; Cristiano Cometto – direttore Scuola di Alto Perfezionamento Musicale | APM di Saluzzo; Gio Solo - musicista e produttore Sberdia Live; Lara Vitullo - rappresentante Giovani Wannabe, un progetto di attivazione giovanile; Paolo Franciscone – batterista e coordinatore dipartimento Jazz Pop Conservatorio di Cuneo; Stefano Piro – musicista, compositore e produttore; Vea – cantautrice- co-founder Dinamica contest e Viter Luna – fondatore CultureClub 51 e collaboratore de L’Unione Monregalese, dovrà valutare gli artisti che si esibiranno. In gara si sfideranno quindi Rodondi – Maffei (vincitori edizione passata) con "La ruota panoramica"; Alice Mammola (La Canta Doira) con "Voci"; Beauchamp*geissler con "Le sue dieci biciclette"; Dario Canal con "Fregati"; Fil Debet con "Terra"; Fonzie con "Sete": Forma D’Onda con "Lo so"; Gest Cinghiale si esibirà in "Ghetto/Bosco", Librae (Elena Bassotto) in "Come con me"; Massimiliano Marello in "Balene" e Solo Terra e Vento (Stefano Cappella) in "Fiume libero".

Questa nona edizione del Festival vedrà le concorrenti e i concorrenti selezionati/e esibirsi sul palco, accompagnati/e dall’Orchestra - cuore pulsante dell’evento - formata da undici componenti che arrangiano e accompagnano magistralmente tutti i brani in concorso: Agnese Valmaggia (batteria), Ben Newton (basso), Maurizio Guzzi (chitarra elettrica), Marco Santullo (chitarra acustica), Tommaso Sorba (tastiere), Giaime Mannias (percussioni, fiati e voci), Tom Newton (armonica e voci), Sergio Caputo (violino), Nicolò Bottasso (tromba e violino), Riccardo Sala (sax tenore), Elia Zortea (trombone).

Ideato nel dicembre 2014 sulla falsariga dello storico festival della canzone italiana di Sanremo, Sanrito si propone fin dalla prima edizione del 2015 come un “Rito” da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il venerdì e il sabato, rigorosamente in contemporanea.

Il suo obiettivo? Dare spazio alla musica d’autore contemporanea, creando un evento capace di dialogare tra i generi e favorire l’espressione artistica con leggerezza e senza vincoli. L’apprezzamento del pubblico, la qualità dei brani e degli arrangiamenti, il passaparola hanno fatto sì che dall’esordio le potenzialità di crescita dell’evento aumentassero di anno in anno, fino ad avere la necessità di essere “trasferito”, nel 2019, dal piccolo club della frazione di Margarita, L’Isola Condorito, luogo in cui è nato e si è sviluppato, alla città di Cuneo, presso l’Auditorium Foro Boario, dove ha trovato una più ampia possibilità di espressione e visibilità.

L’edizione del 2023 ha visto coinvolte 60 persone nell'organizzazione tra lavoratori e volontari, un susseguirsi di molti/e concorrenti e ospiti da tutta Italia sul palco cuneese, 5 giorni di residenza artistica, 8 ore di spettacolo e contenuti, oltre 6 mesi di lavoro, 20 realtà associative e commerciali coinvolte come partner e sponsor, 500 spettatori in presenza da tutta Italia con soggiorno in città e 2000 spettatori in diretta streaming dall’Italia e dall’estero.

Sanrito Festival è promosso da Noau officina culturale in collaborazione con WSF Collective con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno del Comitato Centro Storico

Ecco il programma di venerdì:

- SIGLA!!!

- Presentazione di tutti gli undici brani in concorso

- Ospiti: 1) Gilson Silveira e Daniele Danzi 2) La Noce 3) Ottavio Stazio

- Piccole interviste: 1) Fiordaliso Cooperativa Sociale (Giulia Giordano e Eva Garelli), 2) Le mie strade di Cuneo (Natascia Verdone), 3) Dinamica | cantautrici in movimento (Vea)



Programma di sabato:

- SIGLA!!!

- Presentazione di tutti gli undici brani in concorso

- Ospiti: 1) Amanda Jayne, 2) Giulia Pont 3) Puso

- Piccole interviste: 1) Calzaap! #pijansachet (Emma Barale e Annalisa Mondino), 2) Giuseppe Gavazza