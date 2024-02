La scuola Freelangher di Grinzane Cavour riapre i corsi di mountain bike

La scuola di mountain bike Freelangher riprende i corsi aperti a tutti i bambini e ragazzi (dai 7 anni in su) che amano le 2 ruote. L'appuntamento per curiosi e appassionati è per venerdì 16 febbraio presso il salone della Banca d'Alba (piazza della Chiesa a Gallo Grinzane Cavour) alle ore 20:15. Qui si terrà l'incontro di inizio anno con la presentazione della nuova stagione e tante sorprese e novità.